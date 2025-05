MASS

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

ИмеMASS

Място в класиранетоNo.2913

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане98,026,147.05229937

Максимално предлагане206,438,400

Общо предлагане98,026,147.05229937

Скорост на циркулация0.4748%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.89772986,2021-01-23

Най-ниска цена0.000402891381281833,2025-05-06

Публичен блокчейнMASS

ВъведениеMASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.