MANA

ИмеMANA

Място в класиранетоNo.108

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.85%

Циркулиращо предлагане1,969,729,010.368757

Максимално предлагане0

Общо предлагане2,193,179,327.320146

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2017-09-18 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.024 USDT

Рекорд за всички времена5.902317189920042,2021-11-25

Най-ниска цена0.007883059792220592,2017-10-13

Публичен блокчейнETH

ВъведениеDecentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Сектор

Социални медии

