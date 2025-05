LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

ИмеLUMIA

Място в класиранетоNo.600

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)7.27%

Циркулиращо предлагане117,134,102.73127739

Максимално предлагане238,888,888

Общо предлагане238,888,888

Скорост на циркулация0.4903%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.59516770698109,2024-12-04

Най-ниска цена0.23230168577586524,2025-04-17

Публичен блокчейнETH

ВъведениеLumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.