Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

ИмеLRC

Място в класиранетоNo.305

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.31%

Циркулиращо предлагане1,366,825,863.509865

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,373,873,397.4424574

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2017-08-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.053 USDT

Рекорд за всички времена3.827154981643715,2021-11-10

Най-ниска цена0.019860698096,2019-12-18

Публичен блокчейнETH

