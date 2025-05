LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

ИмеLQTY

Място в класиранетоNo.427

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)20,83%

Циркулиращо предлагане94 953 482,71393459

Максимално предлагане100 000 000

Общо предлагане100 000 000

Скорост на циркулация0.9495%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена62.974752516289335,2021-11-16

Най-ниска цена0.4336891936927399,2025-04-08

Публичен блокчейнETH

ВъведениеLiquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.