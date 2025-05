LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

ИмеLPT

Място в класиранетоNo.191

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)51.79%

Циркулиращо предлагане40,945,131.2215487

Максимално предлагане∞

Общо предлагане40,945,131.2215487

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-05-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена100.24478173730876,2021-11-09

Най-ниска цена0.420586727745,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

ВъведениеLivepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.