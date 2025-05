LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

ИмеLOOM

Място в класиранетоNo.1396

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,38%

Циркулиращо предлагане1 242 920 897,5790398

Максимално предлагане∞

Общо предлагане1 300 000 000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2018-03-15 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0,076 USDT

Рекорд за всички времена0.7744539976119995,2018-05-04

Най-ниска цена0.002364206396202543,2025-05-27

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

