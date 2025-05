LOGX

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LOGX

Място в класиранетоNo.1582

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.14%

Циркулиращо предлагане242,072,000

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.242%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.22448504758967733,2024-09-24

Най-ниска цена0.009388654677149538,2025-05-07

Публичен блокчейнARB

