Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Място в класиранетоNo.2784

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,83

Циркулиращо предлагане13.763.427

Максимално предлагане200.000.000

Общо предлагане200.000.000

Скорост на циркулация0.0688%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена9.151237065924299,2024-03-30

Най-ниска цена0.005332937184574615,2025-05-18

Публичен блокчейнMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.