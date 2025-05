LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

ИмеLINGO

Място в класиранетоNo.1220

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.49%

Циркулиращо предлагане119,893,165

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.1198%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6091323507966424,2024-12-17

Най-ниска цена0.04307577685202128,2025-04-07

Публичен блокчейнBASE

Сектор

Социални медии

