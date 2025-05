LIKE

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

ИмеLIKE

Място в класиранетоNo.1392

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.16%

Циркулиращо предлагане331,159,918

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.6623%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.00581899,2021-09-07

Най-ниска цена0.001349657658212979,2023-08-06

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.