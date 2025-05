LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

ИмеLIBRA

Място в класиранетоNo.1272

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.16%

Циркулиращо предлагане256,424,765.152891

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане999,993,154.088468

Скорост на циркулация0.2564%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.27985940270513,2025-02-14

Най-ниска цена0.01922200077292896,2025-05-08

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеThe Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.