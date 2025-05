LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

ИмеLGCT

Място в класиранетоNo.238

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)7.27%

Циркулиращо предлагане106,139,448.5

Максимално предлагане720,000,000

Общо предлагане300,000,000

Скорост на циркулация0.1474%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.1998545114038492,2025-04-21

Най-ниска цена0.7988833348798597,2025-01-07

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

