LAZIO

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

ИмеLAZIO

Място в класиранетоNo.1038

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)21,56%

Циркулиращо предлагане11 922 918,91763

Максимално предлагане40 000 000

Общо предлагане40 000 000

Скорост на циркулация0.298%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена35.76054544933856,2021-10-21

Най-ниска цена0.8171954018930977,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеThe Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.