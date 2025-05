LAYER

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Място в класиранетоNo.239

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)27.52%

Циркулиращо предлагане210,000,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.3956620412069185,2025-05-05

Най-ниска цена0.598790433477182,2025-02-18

Публичен блокчейнSOL

