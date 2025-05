LANDSOL

$LAND is a token themed around "land ownership," emphasizing that "owning land is the ultimate alpha." It highlights the scarcity and long-term value of land, with a narrative possibly inspired by $HOUSE, promoting the idea of holding land rather than selling it.

ИмеLANDSOL

Място в класиранетоNo.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане--

Максимално предлагане0

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена,

Най-ниска цена,

Публичен блокчейнSOL

Въведение$LAND is a token themed around "land ownership," emphasizing that "owning land is the ultimate alpha." It highlights the scarcity and long-term value of land, with a narrative possibly inspired by $HOUSE, promoting the idea of holding land rather than selling it.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.