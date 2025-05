KRL

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Място в класиранетоNo.996

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,47

Циркулиращо предлагане39.737.368,60137464

Максимално предлагане49.417.348

Общо предлагане49.417.348

Скорост на циркулация0.8041%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.756550465025624,2021-11-06

Най-ниска цена0.0214475563255,2018-12-11

Публичен блокчейнETH

