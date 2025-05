KOMA

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

ИмеKOMA

Място в класиранетоNo.1076

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.53%

Циркулиращо предлагане487,697,722.1353065

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане605,954,353.425861

Скорост на циркулация0.4876%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.19515370521653203,2024-12-10

Най-ниска цена0.002571199651579896,2024-10-11

Публичен блокчейнBSC

