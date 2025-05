KOI

Koi is the largest native DeFi protocol on zkSync. Koi offers an AMM DEX w/ stable pools, yield, and bond platform as well as a robust ve DAO model that incorporates profit sharing and platform airdrops from its launchpad and ecosystem partners.

ИмеKOI

Място в класиранетоNo.6297

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.09343818483254825,2024-04-23

Най-ниска цена0.00154862374110977,2025-04-09

Публичен блокчейнZKSYNCERA

