“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

ИмеKNC

Място в класиранетоNo.469

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)6.60%

Циркулиращо предлагане187,182,627.8231483

Максимално предлагане0

Общо предлагане240,097,869.36187205

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2017-09-25 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.5 USDT

Рекорд за всички времена5.715659905177939,2022-04-28

Най-ниска цена0.25991972993251367,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

