KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

ИмеKLS

Място в класиранетоNo.2050

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане2,039,153,378.7057383

Максимално предлагане4,961,000,000

Общо предлагане2,039,153,378.7057383

Скорост на циркулация0.411%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.025728576969511432,2024-03-21

Най-ниска цена0.000202097580637348,2025-04-21

Публичен блокчейнKLS

ВъведениеThe Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.