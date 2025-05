KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

ИмеKIMA

Място в класиранетоNo.1486

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1,43%

Циркулиращо предлагане32 607 993

Максимално предлагане210 000 000

Общо предлагане210 000 000

Скорост на циркулация0.1552%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.095506932178614,2024-11-27

Най-ниска цена0.04643687296747349,2025-04-09

Публичен блокчейнARB

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.