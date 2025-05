KIBSHI

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

ИмеKIBSHI

Място в класиранетоNo.1093

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане1,000,000,000,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000047560242401813,2024-11-19

Най-ниска цена0.000000002587915911,2022-12-08

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

