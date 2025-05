KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

ИмеKDA

Място в класиранетоNo.267

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.36%

Циркулиращо предлагане317,434,497.91966

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.3174%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена28.246047910135935,2021-11-11

Най-ниска цена0.12130507,2021-01-11

Публичен блокчейнKDA

