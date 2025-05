KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Място в класиранетоNo.61

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0004%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.36%

Циркулиращо предлагане125,002,999.85133564

Максимално предлагане200,000,000

Общо предлагане142,502,999.85133564

Скорост на циркулация0.625%

Дата на издаване2021-04-23 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена28.795176559830317,2021-12-01

Най-ниска цена0.336503927826,2019-01-31

Публичен блокчейнETH

