KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

ИмеKAVA

Място в класиранетоNo.130

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.33%

Циркулиращо предлагане1,082,853,386

Максимално предлагане∞

Общо предлагане1,082,853,386

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-10-23 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.46 USDT

Рекорд за всички времена9.19263002,2021-09-09

Най-ниска цена0.24832868419474186,2024-08-05

Публичен блокчейнKAVA

