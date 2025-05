KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Място в класиранетоNo.1139

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане37,298,973,925

Максимално предлагане50,000,000,000

Общо предлагане50,000,000,000

Скорост на циркулация0.7459%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00829882791721224,2021-12-24

Най-ниска цена0.000108333941103047,2022-12-23

Публичен блокчейнBSC

