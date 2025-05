KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

ИмеKAS

Място в класиранетоNo.38

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0008%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,22%

Циркулиращо предлагане26 232 097 680,28283

Максимално предлагане28 704 026 601

Общо предлагане26 232 097 680,28283

Скорост на циркулация0.9138%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.20754794622992162,2024-08-01

Най-ниска цена0.000169882220013181,2022-06-01

Публичен блокчейнKASPA

Сектор

Социални медии

