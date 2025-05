KARRAT

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

KARRAT

Място в класиранетоNo.865

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.25%

Циркулиращо предлагане336,526,212

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.3365%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.26967282682687,2024-06-06

Най-ниска цена0.054316689255168436,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

