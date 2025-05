KARATE

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

ИмеKARATE

Място в класиранетоNo.1042

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане66,649,473,128

Максимално предлагане110,000,000,000

Общо предлагане110,000,000,000

Скорост на циркулация0.6059%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.006540469042834726,2024-02-09

Най-ниска цена0.000120689878676149,2025-04-07

Публичен блокчейнHBAR

