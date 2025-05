KAIA

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

ИмеKAIA

Място в класиранетоNo.102

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0002%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.19%

Циркулиращо предлагане6,028,630,508.33305

Максимално предлагане∞

Общо предлагане6,028,630,527.404092

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-09-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.4150242710323301,2024-12-02

Най-ниска цена0.09078462555226548,2025-04-07

Публичен блокчейнKLAY

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.