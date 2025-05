KAF

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

ИмеKAF

Място в класиранетоNo.5517

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане809,710,000

Общо предлагане809,710,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2091325418152017,2023-07-13

Най-ниска цена0.000354050882766521,2023-11-01

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

