JULD

JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

ИмеJULD

Място в класиранетоNo.2489

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.03%

Циркулиращо предлагане592,166,808

Максимално предлагане0

Общо предлагане799,383,875.3500402

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.74200428,2021-02-22

Най-ниска цена0.000411063016218957,2025-05-27

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеJustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.