JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

ИмеJTO

Място в класиранетоNo.105

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)5.92%

Циркулиращо предлагане333,176,181.9

Максимално предлагане0

Общо предлагане999,999,726.1799437

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5.608309380488856,2023-12-07

Най-ниска цена0.5362303075154018,2023-12-07

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеJTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.