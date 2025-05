JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

ИмеJST

Място в класиранетоNo.155

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.24%

Циркулиращо предлагане9,900,000,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане9,900,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-04-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.00202 USDT

Рекорд за всички времена0.20825091,2021-04-05

Най-ниска цена0.00476612780651,2020-05-09

Публичен блокчейнTRX

ВъведениеJUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.