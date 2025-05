JET

Satoshi Airlines combines a fly-to-earn model (airport-based) with a travel-to-earn model (travel destination-based) to create an innovative blockchain-based travel application. Web3 air travel lifestyle app with social-fi and game-fi elements.

ИмеJET

Място в класиранетоNo.2351

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане310 000 000

Максимално предлагане500 000 000

Общо предлагане500 000 000

Скорост на циркулация0.62%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.9949542983214945,2025-03-21

Най-ниска цена0.000044207416865803,2025-04-10

Публичен блокчейнMATIC

ВъведениеSatoshi Airlines combines a fly-to-earn model (airport-based) with a travel-to-earn model (travel destination-based) to create an innovative blockchain-based travel application. Web3 air travel lifestyle app with social-fi and game-fi elements.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.