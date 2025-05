IZI

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

ИмеIZI

Място в класиранетоNo.1446

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.05%

Циркулиращо предлагане787,400,000

Максимално предлагане2,000,000,000

Общо предлагане2,000,000,000

Скорост на циркулация0.3937%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.22582181306541096,2021-12-21

Най-ниска цена0.003707408845399886,2025-05-19

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

