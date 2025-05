ITHEUM

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

ИмеITHEUM

Място в класиранетоNo.2143

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане486,440,336

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.4864%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.7435877424449285,2022-04-30

Най-ниска цена0.001010615402104703,2025-04-07

Публичен блокчейнEGLD

ВъведениеItheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.