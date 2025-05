ITHACA

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

ИмеITHACA

Място в класиранетоNo.2053

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,12%

Циркулиращо предлагане79 786 095

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация0.0797%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.18434736365349902,2024-12-18

Най-ниска цена0.010268961618231483,2025-05-26

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеIthaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.