ISLAND

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

ИмеISLAND

Място в класиранетоNo.1478

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,18%

Циркулиращо предлагане172 612 449,7016504

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане989 331 765,04387

Скорост на циркулация0.1726%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2917950312440039,2024-12-17

Най-ниска цена0.012141457449811283,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

ВъведениеNifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.