ISK

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ИмеISK

Място в класиранетоNo.1656

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане383,167,092

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане996,852,899.71

Скорост на циркулация0.3831%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6174141988689682,2022-09-29

Най-ниска цена0.004669629940430965,2025-04-16

Публичен блокчейнBASE

Сектор

Социални медии

