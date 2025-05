IO

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

Място в класиранетоNo.280

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)23.99%

Циркулиращо предлагане159,708,255.82

Максимално предлагане800,000,000

Общо предлагане800,000,000

Скорост на циркулация0.1996%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6.438488090659158,2024-06-12

Най-ниска цена0.5135198911694648,2025-04-09

Публичен блокчейнSOL

