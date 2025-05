INTOS

INT OS is a sophisticated framework engineered to transition AI agents from mere research artifacts to practical, utility-driven tools. Our platform is designed to empower the creation of autonomous AI agents equipped with their own treasury management capabilities, enabling them to operate as independent traders. Users can choose to follow these agents based on customizable criteria, tailoring their interactions to their specific needs and preferences.

ИмеINTOS

Място в класиранетоNo.1984

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане3,126,691,233

Максимално предлагане0

Общо предлагане3,500,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.018447574421723147,2025-01-16

Най-ниска цена0.000001179872498348,2025-01-04

Публичен блокчейнBASE

ВъведениеINT OS is a sophisticated framework engineered to transition AI agents from mere research artifacts to practical, utility-driven tools. Our platform is designed to empower the creation of autonomous AI agents equipped with their own treasury management capabilities, enabling them to operate as independent traders. Users can choose to follow these agents based on customizable criteria, tailoring their interactions to their specific needs and preferences.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.