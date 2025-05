INIT

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

ИмеINIT

Място в класиранетоNo.306

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)111.52%

Циркулиращо предлагане148,750,000

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.1487%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.441874884763229,2025-05-13

Най-ниска цена0.5475632953060536,2025-05-07

Публичен блокчейнINITIA

ВъведениеInitia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.