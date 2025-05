HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Място в класиранетоNo.744

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)30.60%

Циркулиращо предлагане175,200,000

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане802,666,667

Скорост на циркулация0.1752%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.35812016432282,2025-04-23

Най-ниска цена0.13307299751853258,2025-05-19

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

