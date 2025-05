HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

ИмеHYDRA

Място в класиранетоNo.1466

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,32%

Циркулиращо предлагане19 953 054,02

Максимално предлагане0

Общо предлагане33 478 301,29834508

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-06-30 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена52.17624526,2021-04-03

Най-ниска цена0.1821823518903342,2025-04-25

Публичен блокчейнNONE

