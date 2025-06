HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

ИмеHUMA

Място в класиранетоNo.421

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)7.41%

Циркулиращо предлагане1,733,333,333

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане9,999,997,862.691525

Скорост на циркулация0.1733%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.06927111521862415,2025-05-27

Най-ниска цена0.03511631113799057,2025-06-18

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеHuma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.