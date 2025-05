HOSKY

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

ИмеHOSKY

Място в класиранетоNo.1031

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане227 999 999 999 931

Максимално предлагане1 000 000 000 000 001

Общо предлагане1 000 000 000 000 001

Скорост на циркулация0.2279%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000000469432894668,2024-06-14

Най-ниска цена0.000000004215354442,2024-08-06

Публичен блокчейнADA

Сектор

Социални медии

