Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

ИмеHNT

Място в класиранетоNo.103

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)11.41%

Циркулиращо предлагане183,213,624.51587528

Максимално предлагане223,000,000

Общо предлагане183,213,624.51587528

Скорост на циркулация0.8215%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена55.218178738443264,2021-11-12

Най-ниска цена0.253390913127,2020-06-10

Публичен блокчейнSOL

