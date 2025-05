HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Място в класиранетоNo.1322

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.03%

Циркулиращо предлагане662,847,242.351759

Максимално предлагане2,040,000,000

Общо предлагане2,040,000,000

Скорост на циркулация0.3249%

Дата на издаване2020-03-05 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.85278518,2021-05-05

Най-ниска цена0.005236327072680755,2025-04-08

Публичен блокчейнHNS

